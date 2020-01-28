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"التموين": المنتج المحلي ينافس المستورد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:00 ص
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الأوكازيون
الأوكازيون
داليا الحسين
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قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الأوكازيون الشتوي في 2020 يمتاز بتواجد المنتج المحلي المصري، الذي أثبت تواجده على المستوى العالمي، مؤكدا أن المنتج المصري أصبح ينافس المستورد في السوق المحلي.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " cbc"، مساء الاثنين أن هناك إقبالًا من المستهلك المصري على المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن المصريين لديهم أذواقًا عالية.

وتابع مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية: "هناك إقبال من التجار على زيادة معدلات الخصم عن الأعوام الماضية؛ لأن الموسم الماضي لم تكن حركة المبيعات بالشكل المرضي للتجار، ولكن هذا العام هناك خصومات كثيرة لزيادة معدل المبيعات"، لافتا إلى أن الوزارة تراقب الأوكازيون من خلال غرفة عمليات مخصصة؛ للتأكد من عدم وجود التخفيضات الوهمية.

وشدد على ضرورة حصول المستهلك على فاتورة، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين؛ وهو جزء من منظومة الرقابة التي تتيحها الوزارة للسيطرة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستهلك أن يتواصل مع وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية.
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