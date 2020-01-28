عالم أزهري: نصدر منتجًا فكريًا لأكثر من 100 دولة

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الأزهر الشريف، إن الهدف من مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي، هو مواكبة الإسلام لكل العصور، مشيرًا إلى أن قضية التجديد هي قانون قرآني، وهذا واضًحا في قوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".



وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الهدف من التجديد هو تجديد الفكر، وليس دين الإسلام، لافتَا إلى أن الإسلام يواكب كل العصور، ولابد أن يجاوب على كافة الأسئلة التي تطرح في محيط الحياة، سواء السياسة أو الاقتصاد او الحياة الاجتماعية.



وتابع العالم الأزهري، أن الأزهر الشريف عبارة عن مصنع فكري للرجال، ويقوم بتصدير هذا الفكر والعقول إلى كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر يصدر العقول والفكر الأزهري لأكثر من 100 دولة، لافتًا إلى أن هذه الدول ائتمنت الأزهر على عقول أبنائها.

