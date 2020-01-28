محمد الباز: "مصر استطاعت تكسيح الميليشات الإرهابية"

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية استطاعت توجيه ضربات قوية للإرهاب في سيناء، وعدد مختلف من المناطق، ما أدي إلى انخفاض وتيرة العمليات الإرهابية بشكل كبير.

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر استطاعت أن تكسّح الميليشات الإرهابية في سيناء، ولكن ما زال هناك معركة على المستوى الفكري والعسكري.ولفت "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، إلى أن المعركة مع الجماعات الإرهابية طويلة على المستوى العسكري والفكري.وتابع الإعلامي محمد الباز: "لازم كلنا ناخد بالنا، ولازم نكون إيجابيين بدون ترويج للشائعات؛ لأن البديل هو الخراب، واتفرجوا على الدول وإللي حصل فيها"، مؤكدًا أن هناك استهداف للبلد طوال الوقت.