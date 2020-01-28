Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلامي يكشف عن محاولات تعاقد قناة إخوانية معه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:04 ص
Advertisements
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تلقى اتصالا هاتفيا في 2011 من كادر إخواني يدعى أحمد إبراهيم، ويمتلك شركة كبرى للإنتاج الديني، موضحا أنه عرض عليه تقديم البرنامج الرئيسي في قناة "25 يناير"، ولكنه رفض.

وأشار "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أنه تم التعاقد مع معتز مطر بدلًا منه، معلقا: "اتعاقدوا مع معتز كان الإستبن بتاعي"، مضيفا: "قولتلهم أنا ماليش فالإخوان، قالولي عايز تنتقد الإخوان انتقد.. بس نتفق".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، أنهم جددوا العرض عليه مرة أخرى بعد تولي المعزول محمد مرسي، من خلال كادر إخواني آخر يدعى عمرو زكي، متابعا: "قولتلهم كملوا بالإستبن معتز مطر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معتز مطر الإخوان أخبار

أخبار تهمك

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة حول واقعة "سوبر بابا"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 10 ساعات

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الحسيني" يدعو "مطر" لمناظرة على الهواء: "علشان نشوف مين فينا العميل"

زوجة شقيق معتز مطر: "جلب اللعنة لأهله.. ومش بنتفرج عليه ولا بنعمله اعتبار"

يوسف الحسيني: الهارب محمد ناصر تطاول على الذات الإلهية

يوسف الحسيني: "محمد ناصر كان بيعرق أمام كابتن شوبير"

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status