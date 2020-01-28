إعلامي يكشف عن محاولات تعاقد قناة إخوانية معه

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تلقى اتصالا هاتفيا في 2011 من كادر إخواني يدعى أحمد إبراهيم، ويمتلك شركة كبرى للإنتاج الديني، موضحا أنه عرض عليه تقديم البرنامج الرئيسي في قناة "25 يناير"، ولكنه رفض.



وأشار "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أنه تم التعاقد مع معتز مطر بدلًا منه، معلقا: "اتعاقدوا مع معتز كان الإستبن بتاعي"، مضيفا: "قولتلهم أنا ماليش فالإخوان، قالولي عايز تنتقد الإخوان انتقد.. بس نتفق".



وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، أنهم جددوا العرض عليه مرة أخرى بعد تولي المعزول محمد مرسي، من خلال كادر إخواني آخر يدعى عمرو زكي، متابعا: "قولتلهم كملوا بالإستبن معتز مطر".

