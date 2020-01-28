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نقيب الصحفيين: 4500 شخص يعملون في الصحف القومية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:08 ص
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ضياء رشوان
ضياء رشوان
أمنية فوزي
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عقب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن قرارات الحكومة بشأن المؤسسات الصحفية القومية، قائلًا، إن هناك سنوات متراكمة على أعباء الصحافة القومية التي تشمل 55 إصدارًا، من ثماني مؤسسات رئيسية بحجم عمالة 4500 صحفي، بـ90 صحفي لكل مطبوعة.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن القطاع الخاص قد يشمل أكثر من 300 صحفي في المطبوعة الواحدة، بالإضافة إلى حجم العمالة الإدارية التي تصل إلى 19 ألف عامل تقريبًا.

وتابع نقيب الصحفيين: "وبالتالي الحل ليس دفعة واحدة بل في إطار الإجابة على السؤال هل الصحافة ضمن القوة الناعمة في مصر التي تشكل الوعي المصري وتدافع عن أي سوء يمس المجتمع؟ فالإجابة هنا سوف تحدد الإطار اللازم للتعامل مع الموقف الراهن وتطوير الصحافة لابد أن يكون عبر مؤسسات وليس صحفيين".
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