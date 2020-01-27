زعيم إسرائيلي: "صفقة القرن" تشكل حجر أساس مهم وتاريخي





قال زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الإثنين، بعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: إن "الخطة الأمريكية تشكل حجر أساس مهم وتاريخي، وسوف يعمل على تطبيقها بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع خوضها في الثاني من مارس المقبل".





ونقلت القناة "13" العبرية تصريحات زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي ، وقال فيها: "خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام تاريخية ومهمة، وسأعمل مباشرة بعد الانتخابات على تنفيذها عقب وتشكيل حكومة مستقرة تعمل بالتنسيق مع دول المنطقة".





وأضاف جانتس بالقول: إنه "تحدث مع الرئيس ترامب حول أهمية الحوار مع الفلسطينيين ومع العاهل الأردني خاصة" وتابع يقول إن "اللقاء مع ترامب تطرق إلى مواضيع مهمة بالنسبة لأمن إسرائيل ومستقبلها".





وشكر جانتس الرئيس الأمريكي على "دعمه إسرائيل في مواجهة ايران وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ونقل السفارة الأميركية الى القدس".





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا.



