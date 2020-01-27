Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية يتعاقد مع صفقتين جديدتين

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:38 م
Advertisements
الداخلية
الداخلية
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل مجلس إدارة نادي الداخلية، على توقيع اللاعب أحمد أبو الخير مدافع فاركو والنجوم السابق، لتدعيم صفوفة، بالموسم الحالي في دوري القسم الثاني، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

كما حصل الداخلية على توقيع جون مانجا لاعب النصر وبتروجت السابق.

وسبق للداخلية ضم، اسلام جابر، لاعب الرجاء، وعلى حسين، من منتخب السويس، ومصطفى طلعت، من وادي دجلة، وعبد العزيز الشاعر مهاجم المنيا.

ورحل مؤخراً عن صفوف الداخلية، محمد رزق للترسانة، ومحمود أبوسريع وكريم خميس وسامى عبد الستار لنادي الرجاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الداخلية مع فريق الزرقا في الجولة الرابعة عشر، لمنافسات الموسم الحالي، من المجموعة االثانية، بدوري القسم الثاني.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 4 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 27 يناير 2020

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status