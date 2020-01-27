الداخلية يتعاقد مع صفقتين جديدتين

حصل مجلس إدارة نادي الداخلية، على توقيع اللاعب أحمد أبو الخير مدافع فاركو والنجوم السابق، لتدعيم صفوفة، بالموسم الحالي في دوري القسم الثاني، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



كما حصل الداخلية على توقيع جون مانجا لاعب النصر وبتروجت السابق.



وسبق للداخلية ضم، اسلام جابر، لاعب الرجاء، وعلى حسين، من منتخب السويس، ومصطفى طلعت، من وادي دجلة، وعبد العزيز الشاعر مهاجم المنيا.



ورحل مؤخراً عن صفوف الداخلية، محمد رزق للترسانة، ومحمود أبوسريع وكريم خميس وسامى عبد الستار لنادي الرجاء.



ومن المقرر أن يلتقي فريق الداخلية مع فريق الزرقا في الجولة الرابعة عشر، لمنافسات الموسم الحالي، من المجموعة االثانية، بدوري القسم الثاني.