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سعاد صالح: الخلع مذكور في القرآن

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:56 ص
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سعاد صالح
سعاد صالح
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الخلع موجودا بالقرآن الكريم، ولكن ليس مذكورا باسم الخلع، وإنما باسم الفدية، مستدلة بقوله: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"

وأشار "صالح"، خلال حوارها عبر فضائية ""، مساء الاثنين، إلى أن بعض أسباب الخلع تكون "تافهة"، مثمنة حرص القضاء المصري على إعطاء مهلة للزوجين قبل إعلان طلاقهما رسميًا، لافتة إلى أن القاضي يحاول إصلاح الوضع بين الزوجين حتى تعلن الزوجة أنها ليست قادرة على إعطاء الزوج حقه.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإسلام يساير عواطف المرأة، لافتة إلى أن هناك إمرأة جاءت للنبي وعبرت عن عدم قدرتها على الاستمرار مع زوجها لنفورها منه، فأمرها أن ترد له حديقته أي مهرها.
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