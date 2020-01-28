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خبير يكشف مفاجأة عن ترامب: أفلس 4 مرات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:19 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يروج لأمرين، أولهما أنه رجل أعمال ناجح، وقوي، ولديه خبرة غير عادية في الاستثمار، والأمر الآخر أنه شخصًا ماهرًا في "البيزنس".

وأشار "سعيد"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن ما يروجه ترامب عن نفسه ليس حقيقيًا، فهو ليس أسطورة، موضحا أن ترامب ليس بحجم "بيل جيتس"، أو "بيزوس"، معتبرا أن الرئيس الأمريكي بجانب تلك الأسماء بمثابة "بونبوناية"، كاشفًا أن ترامب أفلس 4 مرات خلال حياته.

وأضاف المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن ترامب كان يعمل في جانب واحد من الاستثمار وهو العقارات.
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عبدالمنعم سعيد ترامب الولايات المتحدة أخبار

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