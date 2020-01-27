اليونان ترفض دعوة تركيا لتجريد جزر إيجة من السلاح





باناجيوتوبولوس

وزير الدفاع اليوناني،





رفض وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، دعوات تركيا لتجريد 16 جزيرة من بحر إيجة كانت مسلحة ومليئة بالعساكر الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور".وفي أعقاب تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الجمعة الماضي، بأن اليونان قد انتهكت القانون الدولي بتسليحها للجزر؛ حيث أدعىأن الجزر كانت مهددة بفعل تصرفات تركيا وسياساتها الأخيرة في المنطقة.وزعميوم السبت الماضي، أن كل ما يتعرض للتهديد ليس منزوع السلاح، مضيفًا: أن اليونان لا تستفز ولا تنتهك الحقوق السيادية للآخرين، لكنها لا ترغب في رؤية حقوقها الخاصة منتهكة.كما جاء رفض اليونان لنزع السلاح ونزع السلاح من السلاح وسط توترات متزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي بسبب النزاع التركي مع جنوب قبرص حول توزيع موارد الطاقة في المياه قبالة جزيرة قبرص.وفي يونيو من العام الماضي، نشرت تركيا أوعية الحفر للبحث عن الغاز الطبيعي ردًا على صفقة أبرمتها اليونان وجنوب قبرص وإسرائيل في وقت سابق من ذلك الشهر؛ حيث وافقت الدول الثلاث على بناء خط أنابيب لتسخير احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الشواطئ الجنوبية للجزيرة.كما يُذكر أن خط الأنابيب هذا هو شركة "EastMed"، والتي يُقدر أنها تحقق ربحًا بقيمة 9 مليارات دولار على مدى 18 18 استثمارًا من الاحتياطي، وستقوم بتزويد الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى بلدان أوروبا.وقد دعت تركيا تلك البلدان إلى المشاركة في توزيع عادل ومتكافئ لموارد الطاقة المكتشفة قبالة قبرص، مصرة على أنها تحاول استبعاد تركيا وتنفيرها عن طريق إبرام صفقة خاصة بها دون النظر إلى كل من اللاعب الإقليمي الرئيسي وشعب الجمهورية التركية لشمال قبرص،و لذلك، تؤكد أن أنشطة الحفر التي تقوم بها تركيا هي أنشطة قانونية وداخل المياه الإقليمية.ومع ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارًا وتكرارًا إلى التخلي عن مطالبتها بحصة في موارد الطاقة، مدعيًا أن أنشطتها "غير قانونية"، مما دفع الاتحاد إلى فرض عقوبات على الجمهورية في يوليو من العام الماضي بسبب هذه القضية، وكذلك بسبب التوغل العسكري التركي - عملية ربيع السلام - في شمال سوريا في أكتوبر.