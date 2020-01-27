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عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:09 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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توفيت منذ قليل حنان علي المنشاوي 39 سنة، ضحية الإهمال الطبى بمستشفى كفر الزيات العام، بعد دخولها في غيبوبة عميقة عقب عملية ولادة قيصرية أجريت لها بمستشفى كفرالزيات العام ونقلت بعدها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وأكد السيد السرسي محامي أسرة الضحية أننا تلقينا خبر وفاتها من مستشفى المنشاوي العام وقيام كل من زوجها وشقيقها بعمل محضر أثبات حالة الوفاة بنقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام لإثبات أن الوفاة نتيجة الإهمال الذي تعرضت له من خطأ طبي بمستشفى كفرالزيات العام وإخطار نيابة كفرالزيات بذلك حتى يتم ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وإثبات الخطأ الطبي أثناء عملية الولادة القيصرية وتدهور حالتها حتي توفيت متأثرة بذلك.

وسيظل الجثمان في مستشفى المنشاوي العام لحين قدوم الطب الشرعي وتشريح الجثمان نظرًا للبلاغ السابق الذي تقدم به محامي الأسرة إلى مركز شرطة كفرالزيات لإثبات إهمال الأطباء بمستشفى كفرالزيات العام واضطلاع الطب الشرعي علي تقارير حالتها منذ العملية وحتى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا وبعدها سيتم التصريح بالدفن ليتم دفنها بمسقط رأسها بقرية ادشاي التابعة لمركز كفرالزيات.

كانت المتوفية قد دخلت مستشفى كفر الزيات العام الاسبوع الماضي لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أنها دخلت في غيبوبة بسبب إهمال طبي من أطباء المستشفى، وذلك بحسب المحضر الذي حرره أسرتها ضد أطباء المستشفى يتهمونهم بالإهمال الطبي.

وتم نقل الحالة إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا لنقص الإمكانيات الطبية بمستشفى كفر الزيات العام، إلى أن توفت الحالة منذ قليل.
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
عاجل.. وفاة سيدة بسبب الإهمال بمستشفى كفرالزيات العام (صور)
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