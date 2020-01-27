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أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:54 م
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أزارو
أزارو
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أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه لم يتلقى أي عروض من نادي الزمالك نهائيًا.


وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم أتلقى عروض من نادي الزمالك نهائيًا وكل ما يتردد حول هذا الصدد كلام سوشيال ميديا لا أساس له من الصحة"


واضاف: "رفض فلوس الصين بسبب حبي للأهلي.. ولم أفكر في بيراميدز"


وتابع: "تلقيت عرض من الدوري الصيني كان مغري للغاية ولكني استمريت بسبب حاجة الأهلي لخدماتي".


وواصل: "العرض الصيني لم يكن كوبري لانتقالي لبيراميدز، ولم أتأثر نفسيا برفض العرض الصيني والدليل تسجيلي هدفين في اول مباراة افريقية بعدها"

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