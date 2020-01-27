أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 يناير 2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 27 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي آرسنال لضم الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- أرسنال يبدأ التحرك لفك أسر رودريجيز من جحيم زيدان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية بأن المدرب آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي قد طلب من إدارة الجانرز سرعة التعاقد مع خاميس رودريغيز على سبيل الإعارة مع إدراج بند الشراء مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ عودة رودريجيز إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم قادما من صفوف بارين ميونخ الألماني واللاعب يعاني من قلة المشاركة وسط سلسلة من الإصابات كانت كفيلة بتهميشه في تشكيلة زين الدين زيدان، لتتصعب فرص مشاركة صاحب الـ28 مع الميرينجي هذا الموسم مما قد يدفع الاعب للموافقة على عرض الأرسنال.

وفي سياق متصل خطف ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني أمس الأحد بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا" مستغلاً تعثر منافسه برشلونة الذي تلقى الخسارة أمام إشبيلية بثانية في الجولة ذاتها ، ليعتلي الملكي صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة مقابل 43 للبارسا الذي حل ثانياً.









- نجم بايرن ميونيخ يفتح الباب حول رحيله إلى ريال مدريد

أثار اللاعب الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الجدل حول مستقبله مع الفريق البافاري في الفترة المقبلة وإمكانية رحيله خلال السنوات القادمة.

وأكد كيميتيش في تصريحات صحفية حسب "كيكر"، إن لاعب كرة القدم في بعض الأحيان يجب أن يختار بعقله ويتجنب العواطف من أجل تحقيق الطموح.

وضرب اللاعب صاحب الـ24 عام المثل بمواطنه توني كروس الذي رحل عن صفوف بايرن ميونيخ من أجل تحقيق الإنجازات الكبرى مع فريق ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وسوف ينتهي عقد كيميتش مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في صيف موسم 2023، مما قد يجعله مضطرا الرحيل من خلال الفريق البافاري.









- نجم ريال مدريد يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد

واصل نادي ريال مدريد تدريباته الجماعية أمس الإثنين 26 يناير استعدادا لمواجهة نادي ريال سرقسطة القادمة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت تدريبات نادي ريال مدريد الجماعية أمس غياب الويلزي جاريث بيل جناح الفريق بسبب الإصابة ولكنه تدرب بشكل منفرد استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد القادمة.

ويعاني بيل من إصابة قوية في الكاحل تسببت في غيابه الفترة الماضية عن غيابات نادي أتلتيكو مدريد الجماعية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جاريث بيل لن يتمكن من المشاركة في مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة القادمة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولكن أكدت الصحيفة أن بيل سيتمكن من المشاركة بشكل طبيعي في مباراة الديربي ضد نادي أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت الموافق 1 فبراير القادم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









- نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة فريق نادي ريال سرقسطة يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد لاروماريدا لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن اللاعب البرازيلي رودريجو قد يغيب عن المباراة وذلك بداعي الإصابة حيث شعر ببعض الألآم خلال مباراة بلد الوليد الماضية في الدوري .

وقرر زيدان وقتها إشراك المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش بدلًا منه وسيكون الفرنسي قلقًا بعض الشيء من إتاحة بعض الوقت للاعب البرازيلي خوفاً من تجدد الإصابة وتفاقمها .

وفي الوقت الذي كان زيدان يخطط فيه لإقحام كريم بنزيما الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا غير إصابة رودريجو مخططات الفرنسي وقرر خروجه سريعًا من المباراة.









- الرباط الصليبي ينهي موسم نجم ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نهاية موسم لاعب الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الأمامي للركبة وتأكيد نهاية موسمه.

ونشر ريال مدريد منذ قليل بيان رسمي أكد فيه نهاية موسم لاعبه الشاب بيدرو رويز لاعب فريق ريال مدريد الكاستيا بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي والداخلي للركبة اليسري.

وكتب النادي في بيانه: “بعد الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم تم تشخيص إصابة لاعب ريال مدريد كاستيا بيدرو رويز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي والغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، وسوف سيخضع اللاعب قريباً لعملية جراحية”.

واضاف النادي، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية عاجلة في الساعات القادمة ثم بعد ذلك سيعود تدريجياً عبر برنامج تأهيلي بدني قوي لتجهيزه للعودة للملاعب.









- صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بسبب نجم الفريق

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهير الفريق صدمة قوية اليوم الإثنين صدمة قوية بسبب واحد من نجوم الفريق.

وشهدت تدريبات ريال مدريد الجماعية اليوم غياب البلجيكي إيدين هازارد بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها بشكل كامل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن هازارد لن يلحق بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعود إيدين هازارد للمشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية من جديد في بداية شهر فبراير القادم.

ويعاني هازارد من إصابة قوية في الكاحل تسببت في غيابه عن صفوف نادي ريال مدريد منذ فترة طويلة.









- تشيلسي يضع نجم ريال مدريد على طاولة التعاقدات في الشتاء

يرغب فريق تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد الأداء الذي قدمه تامي ابراهام في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه بشكل كبير عن بداية الموسم.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "التيلجراف"، فإن تشيلسي لم يفقدوا الأمل بعد في التعاقد مع ايدسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى اتليتكو تُصعب الأمور.

وينوي مسئولو فريق تشيلسي استهداف بياتيك مهاجم ميلان ويراقبون وضعه مع توتنهام الذي يرغب بشدة في ضمه، وأيضاً قد يتوجه البلوز نحو لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في الساعات الاخيرة خاصة ان الفريق الأبيض اخبرهم بأنه متوفر كـ إعارة.

ويريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في إخراج باتشوي مهاجم الفريق على سبيل الإعارة في حال التعاقد مع أحد الأسماء الماضية، وهنا اهتمام كبير من بعض الأندية الإنجليزية لضم اللاعب البلجيكي.









- سيبايوس غاضب من تصرفات ريال مدريد المُهينة

أبدى اللاعب الإسباني داني سيبايوس غضبه الشديد من تصرفات مسئولي فريق ريال مدريد خلال الفترة الماضية بعدما طلب من الفريق رحيله عن فريق أرسنال والمعار له حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ال‏ماركا"، إن ريال مدريد يُبطئ من عملية انتقال سيبايوس إلى فالنسيا في الشتاء الحالي وخروجه من فريق أرسنال.

ولا يريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد العمل على تقوية فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا و متواجد في قمة الدوري الاسباني ومنافس قوي للريال.

وكان قد حقق فريق فالنسيا فوزا هاما على فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.



