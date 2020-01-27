سفارة الصين في القاهرة: 80 شخصا توفوا بسبب فيروس "كورونا"

وأضاف "دونج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد، مساء الاثنين، أنه جاري التحقيق للتوصل إلى السبب الرئيسي في ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصين تبحث من منظمة الصحة العالمية دواء للفيروس.



وتابع مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة: "بدأت الصين في أبحاث لتصنيع دواء لمواجهة فيروس كورونا المميت"، لافتا إلى أن بكين اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، قائلًا: "هناك محاولة من في الصين لمنع انتشار الفيروس في الصين بأكملها، لأنه تسبب في وفاة أكثر من 80 فردا وإصابة أكثر من 3 آلاف فرد".



ونوه إلى أن الفيروس أثر بشكل كبير على السياحة في الصين وحركة التجارة، متابعا" ليس لدينا توقيت محدد لاكتشاف دواء لفيروس كورونا".



ولفت إلى أن هناك خطرًا كبيرًا في الصين بسبب الفيروس، الذي انتشر بشكل سريعًا بين الصينيين، مردفا: "الصين ليست بعزلة عن العالم والحياة طبيعية في مدن الصين، وفيروس كورونا انتشر في مقاطعات أخرى داخل الصين وبأعداد أقل".



قال لي دونج وزير مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن حكومة بلاده تبذل مجهودًا كبيرًا لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا: "نعمل ليلًا ونهارا لمعرفة معلومات عن الفيروس".