Advertisements
Advertisements
Advertisements

فياريال يصعد لاعب عربي للفريق الأول

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني عن تصعيد اللاعب المغربي سفيان شاكلا حيث سيبدأ المشاركة في الفترة المقبلة مع فريق الغواصات الصفراء في بطولة الدوري .

 

ويعتبر سفيان شاكالا واحد من اللاعبين العرب الذين ينشطون في بطولة الليجا وهو الذي ولد في مدينة القنيطرة المغربية ويبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا ويلعب في مركز قلب الدفاع .

 

وسبق للاعب العربي اللعب لعدة أندية في الدوري الإسباني مثل ألميريا ومليلة بالإضافة إلى لا رودا وشارك في صفوف فريق ريال بيتيس الرديف.

 

كما خاض اللاعب المغربي تجربة إحتراف ليست بالقصيرة في الدوري المجري قبل أن ينتقل إلى فريق نادي فياريال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

 

وخلال الجزء الأول من الموسم الجاري شارك اللاعب مع الفريق الرديف ومثل الغواصات الصفراء في إحدى وعشرين مباراة نجح خلالها في تسجيل هدف وسبق له اللعب في منتخب أسود الأطلس للشباب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فياريال سفيان الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ نصف ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

وليد أزارو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مدافع فياريال ينتقل إلى أستانا الكازاخي

الوحدة الإماراتي يقترب من حسم صفقة إسبانية

فوكس سبورت تصدم جماهير برشلونة بمدة غياب ميسي للإصابة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status