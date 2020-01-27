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بقصة شعر جديدة.. رانيا ملاح تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة رانيا ملاح، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


ظهرت رانيا ملاح في الصورة، بإطلالة أنيقة تستعرض فيها أنوثتها، حيث أرتدت تيشرت أبيض وأعتمدت قصة شعر جديدة ومختلفة شعر وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .

وعلقت" ملاح" في الصورة:" إذا لم تحاول ابدا لن تعرف أبدا"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" عسل أوي" .


شاركت رانيا ملاح في بطولة المسلسل الرومانسي "وعد" والذي عُرض في السباق الرمضاني منذ أعوام، وقق نجاحا كبيرا في أول أيام لعرض حلقاته عبر الشاشة، حيث تناولت الأحداث قصة حب رومانسية بين الأبطال مي عز الدين وأحمد السعدني.

وجه للمسلسل بعض الانتقادات بسبب أن بطلة المسلسل مي عز الدين، وقعت في قصة حب وهي متزوجة، وهذا لايقبله المجتمع وفق للعادات والتقاليد والأصول الدينية، ومسلسل "وعد" من بطولة مي عز الدين، وأحمد السعدني، ورانيا ملاح، وملك قورة، ورامز امير، وهند رضا، وحسن حسني، وسهر الصايغ، ويوسف عثمان، وحسام داغر، وراندا البحيري، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، قامت المطربة اللبنانية كارول سماحة بغناء تتر المقدمة والنهاية.

شاركت الفنانة رانيا ملاح في الفيلم السنمائي الكوميدي "البيه رومانسي" والتي دارت أحداثه بشكل كوميدي لايت، حول شاب ينتمي لعائلة ثرية ووالدته دكتورة جامعية فاضلة، ولكن هذا الشاب يهوي السهر والنساء، ولا يهتم بدراسته أو مستقبله، فتخاول والدته زواجه من فتاة صعيدية صغيرة السن، وتدور الاحداث حول كوميديا الموقف، وهو من بطولة محمد إمام، لبلبة، حسن حسين، باسم سمرة، منه عرقة، سعد الصغير، دومينك حوراني، الفليم من إنتاج أحمد السبكي، قصة هيثم سعيد، ومن إخراج أحمد البدري.
بقصة شعر جديدة.. رانيا ملاح تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها
بقصة شعر جديدة.. رانيا ملاح تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها
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