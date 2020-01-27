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مصطفى بكري: 7 آلاف داعشي تسللوا إلى سيناء من ليبيا خلال 2011

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:33 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
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كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، تفاصيل زيارته إلى ليبيا، موضحا أنه سافر مستقلا طائرة متجها إلى بني غازي، ثم توجه منها إلى درنة، معقبا: "لم يكن معي حراسة".

وأشار "بكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن البيوت مهدمة، والشوارع محطمة، لافتا إلى أن استمع إلى ما كان يفعله الدواعش في ليبيا شيىء مفزع، منوها بأن بني غازي كان بها 11 ألف داعشي، والجيش الليبي حاصرهم بـ 350 جندي فقط.

وأضاف أنه زار المكان الذي كان يجتمع فيه الدواعش لإتخاذ القرارات، معلقا: "مكان زي رابعة عندنا"، كاشفا أنه علم بأن هناك 7 آلاف داعشي توجهوا إلى سيناء من ليبيا خلال فترة الفوضى في 2011.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل الليبيين يؤكدون أن تركيا تستهدف مصر من وراء تدخلها في ليبيا، لافتا إلى أن الحياة في ليبيا طبيعية، مضيفا: "وزير خارجية ليبيا أكد رغبته في مجيىء رجال الأعمال المصريين إلى ليبيا للاستثمار، وأن هناك مشروعات هامة يريدون أن يخصوا بها مصر"، مناشدا وزارة الخارجية فتح السفارة المصرية في ليبيا، حيث أن الجو آمنا.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري ليبيا سيناء داعش بني غازي

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