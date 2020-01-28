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خالد أبوبكر عن واقعة "سوبر بابا": "بتحصل واحد في المليون"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:12 ص
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لحظة إنقاذ الفتاة
لحظة إنقاذ الفتاة
كساب أحمد
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عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على مشهد إلقاء أب بنفسه بالقرب من السكك الحديدية لإنقاذ ابنته من الدهس، المعروفة باسم "سوبر بابا"، قائلًا: "حاجة مش بتحصل إلا 1 في المليون، ربنا هو الحافظ، هذا المشهد يُكتب".

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن ابنة هذا الرجل وقعت قبل قدوم القطار بثواني، ورغم ذلك لم يتردد الأب في إلقاء نفسه بالقرب من عجلات القطار، لحمايتها، معقبًا: "دا جاب منين قلب عشان ينزل يحمي بنته!! هي دي الأبوة، دي حاجات ربك هو اللي حاططها مش البشر، وسائل الإعلام العالمية ستقوم بإذاعة هذه اللقطة، وستتقوف عندها كثيرًا".

هذا وكشف محمد أشرف، مصور واقعة احتضان أب لابنته أسفل عجلات قطار الإسماعيلية، خلال تصريحات صحفية سابقة، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن الواقعة "تفطر القلب"، وجعلته لا يستطيع الحركة من الذهول لمدة ساعة.

وقال "أشرف"، إن الفتاة كانت تعبر القضبان وصوت قطار البضائع أثار خوفها، فسقطت مُغشى عليها بجانب القضبان، فأسرع والدها وقفز إليها ليحميها بجسده، مشيرا إلى أنه طالب في الجامعة وحدثت أمامه الواقع عقب عودته إلى منزله بالقطار.

ووصف الموقف بأنه مؤثر للغاية، معقبا: "تعبت نفسيا، وبكيت وأنا بصور الفيديو، وفضلت أرتعش لحد ما روحت البيت"، مؤكدا أن الفتاة ووالدها بصحة جيدة، ولم يصبهما أي شيء".

وتابع مصور واقعة قطار الإسماعيلية: "والد الفتاة كان يقرأ القرآن الكريم وواضح إنه قريب من ربنا"، مردفا: "هذا الأب خارق.. والبنت عقب الواقعة كانت في حالة ذهول ولكن الأب كان لديه حالة ثبات نفسي وقوة تحمل رهيبة".
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الكلمات المفتاحية

قطار الإسماعيلية سوبر بابا احتضان أب لابنته

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