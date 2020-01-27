HD لايف كورة أونلاين BEIn sport مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال ضد بورنموث kora live

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الإثنين 27/يناير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث اليوم الإثنين 27-1-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بتاريخ اليوم الاثنين 27 يناير 2020 .


 
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث الإثنين 27/1/2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث ينزل فريق أرسنال ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب فيتاليتي في مساء يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، من أجل مواجهة فريق بورنموث العنيد والطامح لمواصلة رحلته في بطولة كأس إنجلترا.


وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور الرابع ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، علماً بأن مباراة أرسنال ضد بورنموث سوف يتم نقلها بث مباشر.

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