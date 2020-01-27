الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الإثنين





صعدت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام العملات الرئيسية مع تزايد المخاوف حول فيروس كورونا وترقب أول اجتماعات بنك الإحتياطي الفيدرالي في العام الجديد.





وأدى انتشار الفيروس الصيني كورونا إلى وفاة 81 شخصاً في الصين مع انتقاله إلى عدداً من الدول الأخرى، مما دفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة.





وتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للشهر الثالث على التوالي، ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة في العام الجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





وصعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1014 دولار.





وهبط سعر الدولار أمام الين اليباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 108.99 ين.





وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 1.3046 دولار، كما تراجع أمام العملة السويسرية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 0.9703 فرنك.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.971.