Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:47 م
Advertisements
سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
Advertisements

صعدت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام العملات الرئيسية مع تزايد المخاوف حول فيروس كورونا وترقب أول اجتماعات بنك الإحتياطي الفيدرالي في العام الجديد.

وأدى انتشار الفيروس الصيني كورونا إلى وفاة 81 شخصاً في الصين مع انتقاله إلى عدداً من الدول الأخرى، مما دفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة.

وتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للشهر الثالث على التوالي، ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة في العام الجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة  ليسجل 1.1014 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين اليباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 108.99 ين.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل مستوى 1.3046 دولار، كما تراجع أمام العملة السويسرية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 0.9703 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.971.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر الدولار انتشار الكورونا المنازل الأمريكية اسعار الدولار

أخبار تهمك

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع طفيف في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار يتراجع بعد قرار سعر الفائدة خلال التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

الدولار يسجل أدني مستوي في 8 أشهر

الدولار يواصل التعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status