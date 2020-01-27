رئيس مدينة مرسى علم يقود حملة تفتيشية على تراخيص المحلات التجارية (صور)

شن العميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم، حملة تفتيشية على تراخيص المحلات التجارية بالمدينة.



وخلال الحملة أكد رئيس مدينة مرسى علم، على أصحاب المحلات التجارية، بسرعة انتهاء إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وتوريد مستحقات الدولة، تجنبًا الوقوع تحت طائلة القانون.



أكد العميد إيهاب فرغلي، على مسؤولي المدينة ضرورة المتابعة المستمرة في تحصيل موارد الدولة والحفاظ عليها، بمتابعة جميع المنافذ التجارية والمرور الدوري للتأكد من تراخيص جميع المحلات التجارية.



وأوضح رئيس مدينة مرسى علم، سيقوم بحملات تفتيشية مستمرة في أوقات مختلفة لضبط الخارجين على القانون وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة الدورية.

