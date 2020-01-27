عبد المهدي يؤكد لبومبيو: من المهم أن نعمل على تهدئة المنطقة

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اتصالاً هاتقياً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الإثنين، وأكد خلاله على " أهمية التهدئة في المنطقة"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراق إلى أنه "جرى التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد".





وأضاف: "بحث الجانبان تعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية في بغداد، ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء، موضحاً أن رئيس الوزراء شدد على أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك".





وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في تصريحات سابقة، مساء أمس الأحد: إن الاعتداء على أية بعثة أجنبية، يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، مطالبا الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها في ملاحقة الخارجين عن القانون وكشف هوية المعتدين.



