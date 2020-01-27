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سعاد صالح: توثيق الزواج الشفوي به حماية للأسر

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:42 م
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سعاد صالح
سعاد صالح
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن معدلات الطلاق في مصر مخيفة، لافته إلى أن هناك إحصائيات تشير أن هناك حالة طلاق تقع كل 6 دقائق.

وأشارت "صالح"، خلال حوارها عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن سوء الإختيار قد يكون أهم أسباب الطلاق، فضلا عن المغالاة في تكاليف الزواج،  مشيرة إلى أن هناك أسر لا تراعي القدرة المادية للزوج، مؤكدة على أن الرسول وجه بالتيسيير في مطالب الزواج.

ونصحت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الشباب المقبل على الزواج بالنظر إلى والدة الفتاة وتصرفاتها، منوهة بأن الطلاق الشفوي يجب أن يكون موثقا، معتبرة أن في ذلك حماية للأسر.
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الكلمات المفتاحية

سعادصالح جامعة الأزهر الفجر الطلاق الزواج الشفوي

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