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الهند تحتل المركز الثاني عالميا في أكبر سوق للهواتف الذكية.. والولايات المتحدة تخسر!

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:04 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احتلت الهند المركز الثاني كأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، لتتفوق على الولايات المتحدة الأمريكة وتزيحها للمركز الثالث.

وبلغت شحنات الهواتف الذكية للهند العام الماضي 158 مليون هاتف، 72% منها تأتي من الشركات الصينية بشكل خاص مثل شاومي وفيفو وون بلس وrealme، وفقا لبيانات شركة "counterpoint research".

وبفضل الهواتف متوسطة المواصفات والسعر، حققت الهند نموًا سنويًًا بشحناتها من الهواتف الذكية بنحو 7%.

وقد تحسنت حصة آبل من شحنات الهواتف للسوق الهندي بفضل تخفيضات الأسعار على iPhone XR و إطلاق آيفون 11، بينما كانت شحنات هواتف سامسونج متراجعة بنحو 5% خلال العام الماضي بالرغم من إطلاق تحديثات على سلسلتي الهواتف A و M.

وكان النمو الأكبر من نصيب شركة Realme التي نمت شحناتها 255% خلال العام الماضي.

أما هواتف أوبو فقد تضاعفت شحناتها للهند بسبب الطلب الكبير للهواتف الرخيصة مثل A5s.

حققت شاومي نموها بفضل انتشار متاجرها الحقيقية والأداء القوي لسلسلة هواتف Redmi Note والتي جعلت الهند أكبر أسواقها على الإطلاق.

إن تغير مراكز الاهتمام للشركات المصنعة من السوق الأميركي إلى الهند سينعكس بشكل واضح على تصاميم أجهزتها وأسعارها وحتى سياساتها التسويقية.
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الكلمات المفتاحية

سوق الهواتف تكنولوجيا الولايات المتحدة الهند التكنولوجيا التقنية ارباح مبيعات الهواتف الذكية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

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