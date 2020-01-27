أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي في 7 سنوات بالختام

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي فى 7 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا"، والتراجع الكبير في البورصات العالمية.





ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 81 شخصاً.





ويترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأول خلال العام الجاري يومي 28 و29 يناير.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1577.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوي منذ أبريل 2013، و سجل مستوى 1581.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنفس النسبة السابقة ليسجل 1577.84 دولار للأوقية .





وزاد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.973.