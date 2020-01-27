تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد



وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها بعد أسبوع، وذلك بعد اعتماد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، للنتيجة النهائية.



وتابع، وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بالإنتهاء من أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية، في يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، بواقع 116 لجنة على مستوى المحافظة بإداراتها التعليمية الخمس والتي استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

تقدم بوابة الفجر، لكل أبناء محافظة الوادي الجديد إعلان مواعيد نتجية الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد.