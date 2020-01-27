نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة فريق نادي ريال سرقسطة يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد لاروماريدا لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن اللاعب البرازيلي رودريجيو قد يغيب عن المباراة وذلك بداعي الإصابة حيث شعر ببعض الألآم خلال مباراة بلد الوليد الماضية في الدوري .

وقرر زيدان وقتها إشراك المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش بدلًا منه وسيكون الفرنسي قلقًا بعض الشيء من إتاحة بعض الوقت للاعب البرازيلي خوفاً من تجدد الإصابة وتفاقمها .

وفي الوقت الذي كان زيدان يخطط فيه لإقحام كريم بنزيما الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا غير إصابة رودريجو مخططات الفرنسي وقرر خروجه سريعًا من المباراة .

ويعاني الملكي من عدة غيابات على رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل وغيرها من الأسماء الرنانة الأخرى .

ويسعى الريال إلى مواصلة الصحوة التي يعيشها الفريق بعد حسم صدارة ترتيب الدوري الاسباني وإستغلال تعثر برشلونة على يد فالنسيا والوصول إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك على حساب سرقسطة .