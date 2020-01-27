Advertisements
Advertisements
Advertisements

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة فريق نادي ريال سرقسطة يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد لاروماريدا لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك .

 

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن اللاعب البرازيلي رودريجيو قد يغيب عن المباراة وذلك بداعي الإصابة حيث شعر ببعض الألآم خلال مباراة بلد الوليد الماضية في الدوري .

 

وقرر زيدان وقتها إشراك المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش بدلًا منه وسيكون الفرنسي قلقًا بعض الشيء من إتاحة بعض الوقت للاعب البرازيلي خوفاً من تجدد الإصابة وتفاقمها .

 

وفي الوقت الذي كان زيدان يخطط فيه لإقحام كريم بنزيما الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا غير إصابة رودريجو مخططات الفرنسي وقرر خروجه سريعًا من المباراة .

 

ويعاني الملكي من عدة غيابات على رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل وغيرها من الأسماء الرنانة الأخرى .

 

ويسعى الريال إلى مواصلة الصحوة التي يعيشها الفريق بعد حسم صدارة ترتيب الدوري الاسباني وإستغلال تعثر برشلونة على يد فالنسيا والوصول إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك على حساب سرقسطة .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زين الدين زيدان ريال مدريد ضد سرقسطة ريال مدريد الدوري الاسباني

أخبار تهمك

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ 41 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ أقل من ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. حرب شرسة بين برشلونة والملكي على الصفقة الكبري والملكي يحدد موعد تقديم صفقته الجديدة

أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يُهدد بالرحيل عن الريال ويشترط على بيريز ضم هذا اللاعب للبقاء وتطورات جديدة ومثيرة في صفقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. سخرية "الجولف" تظهر في مران الملكي ولاعب برشلونة على رادار بيريز

تشكيل ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.. عودة جاريث بيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان

«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status