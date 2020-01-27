قفزة في تكلفة التأمين على الديون الصينية بسبب "كورونا"

سجلت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للصين أعلى مستوي منذ منتصف أكتوبر، وسط مخاوف متصاعدة من الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي الفيروس التاجي.





وقفزت عقود مقايضة مخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس، حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن "آي.اتش.اس ماركت" كانت العقود أغلقت على 30 نقطة أساس قبل أسبوع.





يتركز تفشي الفيروس في مدينة ووهان المغلقة منذ الأسبوع الماضي، وأودى الفيروس بحياة 81 شخصا وتسبب في تقطع سبل السفر بعشرات الملايين بالتزامن مع أكبر عطلات العام.