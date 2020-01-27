Advertisements
Advertisements
Advertisements

سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:59 م
Advertisements
سمية الخشاب
سمية الخشاب
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


وعلقت" الخشاب" علي الصورة:" جاهزين ؟..عربية أنا ..أقوي من أي حد" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"جاهزين يا قمر السينما المصرية".


يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

على جانب آخر، تعود سمية الخشاب للمسرح، من خلال مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، التي تقوم ببطولتها بمشاركة الفنان أحمد آدم، والمسرحية من المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية.
Advertisements

أخبار تهمك

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ أقل من ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 42 دقيقة

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status