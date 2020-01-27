نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وعلقت" الخشاب" علي الصورة:" جاهزين ؟..عربية أنا ..أقوي من أي حد" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"جاهزين يا قمر السينما المصرية".





يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



على جانب آخر، تعود سمية الخشاب للمسرح، من خلال مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، التي تقوم ببطولتها بمشاركة الفنان أحمد آدم، والمسرحية من المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية.