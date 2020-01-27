صلاح محسن في قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

اختار حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة صلاح محسن الوافد الجديد للفريق السكندري في قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الاتحاد مساء الخميس المقبل.



ويواجه سموحة نظيره الاتحاد يوم الخميس المقبل في "ديربي" الإسكندرية بالجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وفضل حمادة صدقي دخول الفريق السكندري في معسكر مغلق بداية من الغد بأحد فنادق الإسكندرية، حيث ضم ٢٠ لاعبًا في قائمة سموحة لهذا المعسكر من بينهم صلاح محسن الوافد الجديد.



وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم رسميا إعارة مهاجمه صلاح محسن إلى سموحة حتى نهاية الموسم.



وخاض صلاح محسن مرانه الأول ظهر اليوم الاثنين مع سموحة، ليضمه حمادة صدقي لقائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل.