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غدًا.. التشغيل التجريبي لوحدة مرور تراخيص الملاكي بالضواحي في بورسعيد

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
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أعلن اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور المحافظة، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة إدارة مرور تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وقال "بصلة" أن وحدة المرور الجديدة لتراخيص السيارات الملاكي تم إنشاؤها بطريقة حديثة مع تخصيص أماكن وساحات للتأمين والفحص والإنتظار وتعد نقلة حضارية فى التعامل مع الجمهور وسرعة فى الأداء وإستلام المستندات واللوحات مما سيؤدى إلى تخفيف الزحام.
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الكلمات المفتاحية

مصر تشغيل تجريبي بورسعيد اخبار

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