بعد حظر النقاب.. جامعة القاهرة: المخالفون سيمنعون من التدريس

عقب الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، على تأييد الإدارية العليا قرار حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، مشيرا إلى أن هناك تقبل وارتياح من القرار في المجتمع الجامعي.



وأشار "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية "لبنى عسل"، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ القرار من قبل إدارة الجامعة، ووكلاء الدراسات العليا، مؤكدا أن القرار ساريا، وسينفذ.



ونوه المتحدث باسم جامعة القاهرة، بأن من سيصر على عدم تنفيذ قرار الإدارية العليا، سيتم منعه من التدريس بالجامعة.

