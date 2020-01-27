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لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:32 م
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محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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يترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر الخميس المقبل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد سجله النيجيري جونيور أجاي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ٩ نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.
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محمود الخطيب رياضة تفادي المفاجآت الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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