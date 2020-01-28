مبنى يهدد سور مجرى العيون.. ومصدر يكشف مفاجأة (مستند)

يعد سور مجرى العيون أو "هرم العمارة المائية في مصر"، أحد أكبر المشروعات الطموحة للدولة المصرية، والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث تحول مصر هذه المنطقة إلى نقطة جذب سياحي من الدرجة الأولى، توازي منطقة شارع المعز لدين الله الفاطمي على أقل تقدير.



اتبعت الدولة عددًا من الخطوات أعلنتها بوضوح وشفافية، قائمة في الأساس على إزالة العشوائيات المحيطة بالسور، خاصة ناحية المدابغ، والمنطقة المسماه بالسكر والليمون، والتي تم نقل سكانها إلى حي الأسمرات، وتعويضهم عن مساكنهم، وبالفعل شارفت أعمال الإزالة على الانتهاء، والتي تتم بالتعاون بين الأجهزة المعنية في الدولة.



مفاجأة.. المبنى صادر له قرار إزالة وقالت مصادر في تصريحات إلى "الفجر"، إن المبنى الموجود والملاصق للجزء الرئيسي من الأثر "المعروف بالسبع سواقي" أو "المأخذ"، والذي يتسبب في تشويهه بالكامل، صدر له قرار إزالة منذ عام 1995م ولم يتم التنفيذ حتى الآن، أي أن القرار صادر منذ ما يقرب من 25 عامًا.



وأوضح المصدر، أن القرار صدر في البداية بتعويض مبدأي لأصحاب المبنى، بمبلغ 4 ملايين جنيهًا، ورفضوا التنفيذ وعارضوا القرار، حتى صدرت عدة أحكام بالإزالة دون تعويض، ثم تعطل التنفيذ مع أحداث يناير 2011م.



وكشف المصدر عن طبيعة هذا المبنى، موضحًا أنه يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة به، والتي تزود سور مجرى العيون بالمياه ليوصلها للقلعة، أي أن أسفله أثر.



وعن طبيعة المبنى، قال المصدر إنه عبارة عن مقر لجمعية صناع الأثاث، والتي تنقسم إلى جزأين أرضي وهو معرضًا لعرض الأثاث المنزلي، وعلوي وهو ورش التصنيع، ثم سطح المبنى، والمستخدم فيما يشبه المخزن، حيث نجد فوقه بقايا أو أخشاب وما شابه ذلك.



المبنى ملاصق للآثار وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا "الفجر"، أن المبنى لا يفصله عن الجزء الرئيسي من الأثر "المأخذ" سوى 50 سم، وأن جزءًا منه ملتفًا حول المبنى، ويظهر من الناحية الأخرى، كما أنه مرتفع عن المبنى الأثري، ما يمثل تشويهًا لهذا الأثر المهم، وخطورةً من جانب آخر، حيث أن وقوع مشكلة له سوف تمتد بالضرورة للسور وزواره.



وحصلت "الفجر" على مستندٍ يثبت أن المبنى صدرت في حقه قرارات إزالة نهائية، وواجبة التنفيذ، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وقالت مصادر داخل وزارة السياحة والآثار، إن عشرات المكاتبات تم توجيهها إلى المحافظة والحي للإسراع بإزالة هذا المبنى، واتخاذ ما يلزم لحماية الأثر ولكن لا استجابة حتى هذه اللحظة.

