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موعد مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:29 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي على الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي

 

البداية كانت مع خسارة أصحاب الأرض الجولة الماضية على يد الترجي الرياضي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاربعاء 15 يناير على الملعب الأوليمبي برادس والمؤجلة من الجولة السابعة.

 

في المقابل عبر فريق نادي الصفاقسي ضيفه هلال الشابة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الأخيرة له والتي أقيمت على ملعب الطيب المهيري يوم الاحد 29 أغسطس .

 

وفيما يخص موقف الفريقان في بطولة الدوري يحتل فريق نادي الصفاقسي المركز الرابع برصيد أربعة وعشرين نقطة من إثني عشر مباراة بالفوز في ثمانية مباريات والخسارة في أربعة ولم يتعادل حتى الآن .

 

فيما يحتل نادي النجم الساحلي المركز السادس وهو الذي لعب نفس العدد من المباريات برصيد ثمانية عشر نقطة بالفوز في خمسة مباريات والتعادل في ثلاثة وخسر أربعة لقاءات .

 

توقيت متابعة مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي على الهواء مباشرةً

 

من المُنتظر أن تنطلق مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي على الهواء مباشرًة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي

 

تنقل مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي على الهواء مباشرًة عبر قناة الوطنية التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات .

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