"هندسة الغزل والنسيج": إعادة القطاع لسابق عهده همّنا الأكبر

عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الأستاذ الدكتور حماد عبدالله حماد، جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها، وهو الحضور الأكبر لجمعية عمومية إلى الآن، بحضور المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة والمهندسة زينب عفيفى، الأمين العام المساعد، وأعضاء مجلس الشعبة ولفيف من القامات الهندسية فى مجال الغزل والنسيج.



وتصدرت مشاكل صناعة الغزل والنسيج وخطة الدولة للنهوض بها في ضوء توصيات الشعبة في العام الماضي المشهد، خلال استعراض الدكتور حماد عبدالله حماد، تقرير نشاط الشعبة، مشيرا إلى أن نشاط الشعبة اقتصر خلال العام الماضى على متابعة ما تم من توصيات المؤتمر الذى عقدته الشعبة عن صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها، ذلك المؤتمر الذى سبقته مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل للخروج بأهم التوصيات للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها، حيث تم رصد وتوصيف المشاكل ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل.



وأشار "حماد" إلى أن مصر تستورد قطنا بمليار و200 مليون دولار فى السنة (قصير ومتوسط) التيلة من بنجلاديش، فى حين يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ 60 سنتًا للكيلو ثم استيراده فى شكل قمصان بـ 120 دولارًا للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.



وأوضح رئيس شعبة الغزل والنسيج، أن الشعبة أوصت بالتوسع فى زراعة القطن طويل التيلة، وعدم تصديره، كما اقترح استغلال جانبى الطرق الصحراوية التى أنشأتها القوات المسلحة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، منها على سبيل المثال طريق العلمين والذى يبلغ طوله حوالى 135كم، ويمكن زراعة مساحة 2 كيلو على جانبى الطريق يمينًا ويسارًا، حيث أثبتت الأبحاث صلاحية زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة فى تلك المنطقة، على أن يتم ريّها بالمياه المعالجة من مياه الصرف الصحى؛ لأن القطن القصير ومتوسط التيلة يمكن أن يروى بتلك المياه دون أى ضرر.



وشدد على أن هناك توجُّهًا من الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها، خاصة وأن مصر دولة مؤهلة جدًا الآن لاستعادة مكانتها المفقودة فى مجال الغزل والنسيج، مؤكدا أنه لا مجال أمام مصر إلا الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، كونها تملك ميزة تنافسية فى تلك الصناعة على عكس باقى الصناعات الأخرى، مبديًا أمله في الرجوع بصناعة الغزل والنسيج إلى مكانتها الطبيعية، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بهذه الصناعة خلال الفترة الحالية.



وأشار "حماد" إلى أن من ضمن الأنشطة التى تصدرتها الشعبة هو الإعداد ليوم المهندس المصرى، موضحا أنه يتولى أمانة هذه الاحتفالية الكبيرة وأن هذا اليوم سوف يشهد تكريم المهندسين المتميزين والقامات الهندسية الكبيرة ومنحهم أوسمة من الرئاسة، كاشفًا أنه كان من المقرر تنظيم "يوم المهندس المصرى" فى شهر يناير الحالى، تزامنًا مع وضع حجر أساس وافتتاح أهم مشروعات مصر الضخمة، ألا وهو السد العالى، إلا أنه تم تأجيله لشهر أبريل القادم.



وشدد رئيس شعبة الغزل والنسيج، على أن الشعبة تشارك بقوة فى اللجان المختلفة بالنقابة ولهم مشاركة فعالة فى أهم تلك اللجان، مشيدًا بالدور الذى لعبته الشعبة فى المساهمة فى إعداد القانون الجديد للنقابة.