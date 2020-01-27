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محمد الشرنوبي: "مين متحمس يشوفنا في حاجة جديدة مع بعض؟"

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:57 م
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الشرنوبي
الشرنوبي
رشا عادل
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نشر الفنان المصري محمد الشرنوبي، مجموعة صور جديدة له برفقة الفنانة هدى المفتي وخالد أنور، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد، خلال الصور مرتدي "قميص وبنطلون باللون الاسود" وظهر خالد مرتدي"قميص جينز وبنطلون باللون الاسود"، وظهرت هدى مرتدية"هوت شورت وبليزر باللون الاسود وكان شعرها مرفوع".

وعلق الشرنوبي، على الصور قائلًا:"مين متحمس يشوفنا في حاجة جديدة مع بعض؟ ومين بيتفرج على كإنة إمبارح دلوقتي".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:انا متحمس" وأضاف آخر"مجموعة هايلة بصراحة كإنة إمبارح"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أجمل ثلاثي".

ويذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، فيلم "بنات ثانوي"، وتدور أحداثة حول مرحلة الثانوي، وشارك في البطولة هدى المفتي وهنادي مهني ومي الغيطي وجميلة عوض، والفيلم من إنتاج السبكي.
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