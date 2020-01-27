Advertisements
Advertisements
Advertisements

عوائد سندات اليونان تسجل أدني مستوي في تاريخها

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:45 م
Advertisements
اليونان
اليونان
وكالات
Advertisements
سجلت عوائد السندات الحكومية في اليونان أدني مستوي فى تاريخها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن رفعت وكالة "فيتش" في الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لليونان إلى "BB" من "BB-"، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

ويعتبر تصنيف "فيتش" هو الأعلى منذ دخول اليونان عصر الإنقاذ عام 2010، وهو ما يعني التخلص من المساعدات الأجنبية بعد حالة من التقشف التي عاشتها البلاد.

واعتمدت اليونان على قروض ضمن خطط إنقاذ مالية بأكثر من 300 مليار دولار من شركائها بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر على صلة قوله إن الحكومة اليونانية قد تصدر سندات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار العودة لسوق الدين الدولي.

وتراجع العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس ليصل إلى 1.16 بالمائة، بعد أن سجل 1.144 بالمائة في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكالة فيتش عوائد السندات سندات اليونان رفع التصنيف الائتماني بلومبرج

أخبار تهمك

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

منذ ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 23 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عائد السندات الأمريكية يسجل أدنى مستوى منذ 2007

عوائد السندات الإيطالية ترتفع بعد مزاد لبيع ديون بأعلى معدل فائدة

سندات الخزانة الأمريكية تتراجع دون الـ 2.1% لأول مرة منذ 2017

الدولار يخالف التوقعات ويرتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تثبيت أسعار الفائدة.. يهوي بالسندات الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2016

تراجع كبير في عوائد السندات الأمريكية مع ترقب المحادثات التجارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status