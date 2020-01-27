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موعد مباراة ميلان ضد تورينو الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:17 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 تقام يوم غدًا الثلاثاء موقعة ميلان ضد تورينو والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب سان سيرو لحساب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقين قبل الموقعة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة ميلان ضد تورينو ربع نهائي كأس إيطاليا

 

البداية كانت مع الطريقة التي تأهل بها الفريقان إلى الدور الحالي حيث تمكن فريق نادي ميلان من تحقيق الفوز على سبال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو يوم الاربعاء الخامس عشر من يناير لحساب مباريات دور الستة عشر .

 

في المقابل وصل فريق نادي تورينو إلى الدور ذاته بعبور عقبة فريق نادي جنوى بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي لكن ركلات الحظ منحت أصحاب الأرض فوز بخمسة ركلات مقابل ثلاثة على ملعب أولمبيكو دي تورينو .

 

توقيت متابعة مباراة ميلان ضد تورينو

 

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد تورينو على الهواء مباشرةً

 

تنقل مباراة ميلان ضد تورينو عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الأندية الإيطالية كما سيوفر لكم موقع الفجر الرياضي البث المباشر للمباراة بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع .

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الكلمات المفتاحية

ميلان ضد تورينو ميلان كأس إيطاليا تورينو

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