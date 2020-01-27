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اتفاق رسمي بين برشلونة وروما على الصفقة الشتوية

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
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توصل برشلونة الإسباني لاتفاق رسمي مع نادي روما الإيطالي على الصفقة الشتوية خلال فترة الانتقالات الحالية بشهر يناير الجاري.


واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن برشلونة اتفق مع روما على صفقة انتقال كارليس بيريز مهاجم الفريق الكتالوني خلال يناير الجاري للذئاب الإيطالية.


واضافت الصحيفة ، أن كارليس بيريز سيرحل لنادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة مع شرط إلزام الشراء بعد نهاية الموسم الجاري مقابل 15 مليون يورو.


وخرج كارليس بيريز من حسابات برشلونة بعدما أبلغه كيكي سيتين المدير الفني للفريق بالبحث عن فريق آخر لعدم الاعتماد عليه في المباريات القادمة بالوقت الذي كان يسعي فيه اللاعب للحصول على فرصة المشاركة على حساب المصاب لويس سواريز
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