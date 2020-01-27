يحل مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفاً على جاره وغريمه حامل اللقب، مانشستر سيتي، في اياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، وذلك في مهمة صعبة لتعويض خسارته ذهاباً 1-3، فيما سيحاول أستون فيلا الإفادة من عاملي الارض والجمهور أمام ليستر سيتي وكسر تعادلهما 1-1 ذهاباً.



سقط يونايتد في عقر داره على ملعب "أولد ترافورد" 1-3 في 7 من الشهر الجاري أمام جاره الذي تفوق عليه بشكل كبير، لاسيما في الشوط الاول الذي شهد تسجيل الضيوف الاهداف الثلاثة جميعها.



وسيتطلع السيتي لتحقيق فوزه 17 توالياً في المسابقة، إذ لم يخسر في 16 مباراة (12 فوزاً و4 تعادلات) منذ خسارته أمام يونايتد بالذات في الدور الرابع من المسابقة في 2016، وحقق خلال هذه السلسلة اللقب مرتين في العامين الماضيين.



وستكون المهمة صعبة للشياطين الحمر أمام بطل إنجلترا في العامين الاخيرين، لاسيما في ظل غياب مهاجمهم وهدافهم ماركوس راشفورد، الذي سيبتعد لما يقارب الثلاثة أشهر بداعي إصابته في أسفل ظهره.



وسيدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي من كأس إنجلترا بفوزين سهلين، إذ تفوق السيتي على ضيفه فولهام 4-0، ويونايتد على مضيفه ترانمير روفرز 6-0.



ولا يبدو أن السيتي سيفرط بهذا التقدم على ملعب الاتحاد، لاسيما في ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر في منافسات الدوري، وبالتالي سيسعى أقله للاحتفاظ بلقبيه في مسابقتي الكأس،، وتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال اوروبا.



