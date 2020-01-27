Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز ألماظة وبهتيم وتعادل التأمين وطوخ وسقوط الشمس بالقسم الثالث

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:09 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
رأفت أمين ومصطفى الجندي
Advertisements
شهدت مباريات اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة عشر، للمجموعة السادسة، بالقسم الثاني فوز الأميرية على الشمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق فريق البلاستيك فوز كاسح على المرج، بثلاثية بيضاء، وسقط الغابة على ملعبه، أمام الماظة بهدف دون رد.

وخسر بنها على أرضه من بهتيم، بهدف نظيف، وتعادل العبةر مع اتحاد الشرطة، بهدف لكل منهما.

وحسم التعادل الإيجابي، لقاء مصر للتأمين مع شباب طوخ، بهدفين لكل فريق.

وتعادل أمس السكة الحديد على ملعبه، أمام مركز شباب بطا، بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 33 نقطة
2- ألماظة 29 نقطة
3- مصر للتأمين 28 نقطة
4- شباب بطا 26 نقطة
5- العبور 25 نقطة
6- البلاستيك 23 نقطة
7- المرج 23 نقطة
8- بهتيم 22 نقطة
9- اتحاد الشرطة 21 نقطة
10- الشمس 20 نقطة
11- الغابة 18 نقطة
12- بنها 15 نقطة
13- طوخ 16نقطة
14- الأميرية 15 نقطة
15- سراى القبة 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 23 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 22 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status