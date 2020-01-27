فوز ألماظة وبهتيم وتعادل التأمين وطوخ وسقوط الشمس بالقسم الثالث

شهدت مباريات اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة عشر، للمجموعة السادسة، بالقسم الثاني فوز الأميرية على الشمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وحقق فريق البلاستيك فوز كاسح على المرج، بثلاثية بيضاء، وسقط الغابة على ملعبه، أمام الماظة بهدف دون رد.



وخسر بنها على أرضه من بهتيم، بهدف نظيف، وتعادل العبةر مع اتحاد الشرطة، بهدف لكل منهما.



وحسم التعادل الإيجابي، لقاء مصر للتأمين مع شباب طوخ، بهدفين لكل فريق.



وتعادل أمس السكة الحديد على ملعبه، أمام مركز شباب بطا، بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة الحديد 33 نقطة

2- ألماظة 29 نقطة

3- مصر للتأمين 28 نقطة

4- شباب بطا 26 نقطة

5- العبور 25 نقطة

6- البلاستيك 23 نقطة

7- المرج 23 نقطة

8- بهتيم 22 نقطة

9- اتحاد الشرطة 21 نقطة

10- الشمس 20 نقطة

11- الغابة 18 نقطة

12- بنها 15 نقطة

13- طوخ 16نقطة

14- الأميرية 15 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط