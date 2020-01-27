البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع مخاوف من فيروس "كورونا"

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع مع تزايد المخاوف من فيروس "كورونا"، ليخسر مؤشر داو جونز الصناعي 447.24 نقطة بما يعادل 1.54 بالمئة ليسجل 28542.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 48.31 نقطة أو 1.47 بالمئة ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 222.45 نقطة أو 2.39 بالمئة إلى 9092.46 نقطة.

وقاد قطاع شركات السفر والطيران الخسائر مع تحذيرات بشان السفر خوفاً من انتشار واسع لفيروس الصين، الأمر الذي يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.





وتزايدت المخاوف مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 81 شخصاً بالإضافة إلى أكثر من 2800 مصاب.





ومن بين 12 دولة أخرى، أكدت الولايات المتحدة الحالة الخامسة للإصابة بفيروس "كورونا".



