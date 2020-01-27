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سيبايوس غاضب من تصرفات ريال مدريد المُهينة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:58 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أبدى اللاعب الإسباني داني سيبايوس غضبه الشديد من تصرفات مسئولي فريق ريال مدريد خلال الفترة الماضية بعدما طلب من الفريق رحيله عن فريق أرسنال والمعار له حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ال‏ماركا"، إن ريال مدريد يُبطئ من عملية انتقال سيبايوس إلى فالنسيا في الشتاء الحالي وخروجه من فريق أرسنال.

ولا يريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد العمل على تقوية فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا و متواجد في قمة الدوري الاسباني ومنافس قوي للريال.

وكان قد حقق فريق فالنسيا فوزا هاما على فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.

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