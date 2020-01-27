أمريكا: مسؤولون عسكريون يحققون في تقارير عن تحطم طائرة بأفغانستان

قالت القيادة الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، إن مسؤولون عسكريون أمريكيون يحققون في تقارير عن تحطم طائرة في أفغانستان، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وكان مسؤولون في الحكومة الأفغانية، قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم، أن طائرة بوينج تابعة للخطوط الجوية الأفغانية، تحطمت في ولاية غزنة شرقي أفغانستان، لكن الشركة قالت: إن "تلك الأنباء غير مؤكدة".





ومع انتشار النبأ، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: إن "الحركة تحقق في التقارير عن تحطم الطائرة"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.





وفي وقت لاحق، أعلنت الحركة أن مسلحيها أسقطوا الطائرة، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم جنود وضابط كبار في الجيش الأميركي، بحسب وكالة "رويترز".





ولم يصدر حتى الآن موقف من الجيش الأمريكي المنتشر في أفغانستان منذ عقدين تعليقًا على الحادث.



