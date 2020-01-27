فوز مثير لمنتخب السويس على كوكاكولا بالممتاز "ب"

انتهت مباراة كوكاكولا ومنتخب السويس، منذ قليل، بفوز الفريق السويسي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني.



بدأ فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي، المباراة أمام منتخب السويس، بالتشكيل التالي: محمد علي ميلا، كريم عرفات، مصطفى عبدالوهاب، أحمد عبدالمنعم، أكرم عبدربه، أحمد بندق، محمد صلاح، أحمد حسن، محمد علاء لالا، كريم حلاوة، محمد ناجي جدو.



وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، كريم عبدالنبي، اسلام كمونة، جابر سالم، أحمد الحسيني، رمضان ربيع.



فيما دخل فريق منتخب السويس، بالتشكيل التالي: محمود أحمد، باسم عادل، أحمد عيد، حسن جابر، محمود مجدي، أحمد فتحي، حسن يس، أشرف محمد، خالد لطفي، محمد السيد، عبد الغفار محمد.



جلس على مقاعد البدلاء كلا من: حسام عبدالخالق، فتحي عثمان، بسام ابو حديد، عبدالله شلبي، محمد علي، محمد سليمان، نورالدين ناصر



التبديل الأول لكوكاكولا: خروج أحمد حسن ونزول معتز نجيب.



التبديل الأول منتخب السويس: خروج أحمد فتحي ونزول محمد علي .



وفي الدقيقة ٢٥ من عمر الشوط الثاني بالمباراة، سجل هدف التقدم لفريق منتخب السويس اللاعب عبودة من كرة أرضية صاروخية.



التبديل الثاني لكوكاكولا خروج محمد صلاح ونزول جابر سالم.



وجاء الهدف الثاني لمنتخب السويس عن طريق اللاعب خالد لطفي من ضربة حرة مباشرة.



وجاء التبديل الثاني لمنتخب السويس بخروج اللاعب محمد السيد، ونزول عبدالله شلبي، فيما جاء التبديل الثاالث لكوكاكولا خروج أكرم عبدربه، ونزول اللاعب كريم عبدالنبي



وحصل أحمد عبدالمنعم مدافع كوكاكولا، على إنذار لتدخله مع لاعب منتخب السويس.



وجاء التبديل الأخير لمنتخب السويس خروج اللاعب حسن يس ونزول بسام أبو حديد.



وحصل كريم عرفات على إنذار لتدخله مع لاعب منتخب السويس.



الفوز رفع رصيد فريق منتخب السويس إلى 20 نقطة، ليقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة بالمركز السابع.





وأدار اللقاء الحكم، عمرو رمضان، يعاونه وائل عبد الفتاح الألفي، ووليد الصديفي، وحكم رابع ياسر عبد الحق.





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 29 نقطة



2- الداخلية 21 نقطة



3- منتخب السويس 20 نقطة



4- القناة 19 نقطة



5- بتروجت 19 نقطة



6- النجوم 18 نقطة



7- كوكاكولا 17 نقطة



8- النصر 16 نقطة



9- جمهورية شبين 14 نقطة



10- الترسانة 13 نقطة



11- المريخ 7 نقاط



12- الزرقا 5 نقاط.







