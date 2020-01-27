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الصحة تؤكد: لا حالات لفيروس "كورونا" في المدينة المنورة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مسؤولو الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، "عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة، وباقي مناطق المملكة".

وجددت الإدارة التابعة لوزارة الصحة السعودية، التأكيد على أن وزارة الصحة تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين، حسب الأعراف الطبية المعمول بها، ويأتي ذلك تفنيدًا لشائعات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي زعم مروجوها "تسجيل حالة إصابة في أحد مستشفيات المدينة المنورة".

وزارة الصحة السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ورسم خطة السياسة الصحية بالمملكة تأسست عام 1370هـ، مع تأسيس مجلس الوزراء السعودي ويتولى رئاستها الآن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 6 مراكز عن العام 2018 في مؤشر الصحة؛ لتحل في الترتيب 58 عالميًا.

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كورونا الجديد كورونا المدينة المنورة الصحة الاصابة بفيروس كورونا

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