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الأهلي ضد النجم الساحلي.. موقف الـ4 فرق المشاركة في المجموعة الثانية بدوري الأبطال

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:45 م
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الأهلي ضد النجم الساحلي
الأهلي ضد النجم الساحلي
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لعب الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي أمس الأحد الموافق الـ27 من يناير الجاري، ضمن مبارايات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد النجم الساحلي

وانطلقت مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي أمس الأحد في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

وانتهت مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله اللاعب النيجيري جونيور آجاي، بعد تمريرات قصيرة ارتدت من دفاع النجم سجلها النيجيري، في زمن الشوط الأول.

قمة الأهلي ضد النجم الساحلي

وتعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي هي مباراة قمة المجموعة، حيث يمتلك الأهلي 7 نقاط قبل المباراة وارتفعت إلى 10 بعد فوزه على وصيف المجموعة، الذي مازال يمتلك 9.

موقف المجموعة بعد مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي

تتساوى حظوظ 3 فرق بعد مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي الأحد الماضي، حيث ينتظر الأهلي مواجهة نارية الفائز منها يتأهل مباشرة دون الرجوع للترتيب.

ترتيب الفريق بعد لقاء الأهلي ضد النجم الساحلي

بعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي.. الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ويلعب في الجولة السادسة والأخيرة أمام الهلال، ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز أو التعادل للصعود، وإذا فاز الهلال سيتأهل على حساب الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

ولن تؤثر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التي خسر فيها الأخير على موقفه من التأهل، حيث يلعب مع بلاتينيوم الذي يمتلك نقطة واحدة، بتونس ويدخل المباراة تحصيل حاصل، في حين يحتاج النجم إلى الفوز أو التعادل من أجل الصعود، في مباراته السهلة.


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