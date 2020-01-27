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عاجل.. "طالبان" تتبنى إسقاط الطائرة التي تحطمت في أفغانستان
الإثنين 27/يناير/2020 - 04:26 م
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حلمي رمضان
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قالت حركة "طالبان"، مساء اليوم الإثنين، أن "الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان أمريكية"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأعلنت طالبان: بأنها "أسقطت طائرة كانت تقلّ جنودًا أمريكيين في غزنة شرقي أفغانستان"، موضحة أنه "تم قتل كل من كانوا على متن الطائرة وبينهم ضباط كبار".
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، في مقاطعة غزني الشرقية، مضيفة أن سبب التحطم ما زال مجهولا.
وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، إن الرحلة 358 تحطمت في منطقة سادوزاي في منطقة ديه ياك التي تسيطر عليها حركة طالبان، بإقلم غزني.
ومن جانبها، نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.
وأشارت الشركة الأفغانية، إلى إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.
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