عاجل.. "طالبان" تتبنى إسقاط الطائرة التي تحطمت في أفغانستان





قالت حركة "طالبان"، مساء اليوم الإثنين، أن "الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان أمريكية"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وأعلنت طالبان: بأنها "أسقطت طائرة كانت تقلّ جنودًا أمريكيين في غزنة شرقي أفغانستان"، موضحة أنه "تم قتل كل من كانوا على متن الطائرة وبينهم ضباط كبار".



