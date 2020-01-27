Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يضع الترتيبات الأخيرة قبل السفر لأنجولا

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:34 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
هاني عصام
Advertisements
أنهى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك الإجراءات الخاصة بحجز بعثة الفريق في أنجولا قبل مباراة أول أغسطس بدوري أبطال افريقيا.

ويلاقي الزمالك نظيره وادي دجلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري.

وقام حافظ بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى فندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا وهو نفس الفندق الذي أقامت به البعثة الموسم الماضي عندما التقت مع فريق بترو أتلتيكو فى بطولة الكونفدرالية وحقق الزمالك الفوز بهدف المغربي حميد احداد.

ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل بعد أن ضمن الفريق تأهله لربع نهائي البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة بريميرو الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة قاضية لأحلام ريال مدريد في الديربي

منذ ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 21 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

03:27 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status