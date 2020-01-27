الزمالك يضع الترتيبات الأخيرة قبل السفر لأنجولا



ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل بعد أن ضمن الفريق تأهله لربع نهائي البطولة.

أنهى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك الإجراءات الخاصة بحجز بعثة الفريق في أنجولا قبل مباراة أول أغسطس بدوري أبطال افريقيا.ويلاقي الزمالك نظيره وادي دجلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري.وقام حافظ بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى فندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا وهو نفس الفندق الذي أقامت به البعثة الموسم الماضي عندما التقت مع فريق بترو أتلتيكو فى بطولة الكونفدرالية وحقق الزمالك الفوز بهدف المغربي حميد احداد.